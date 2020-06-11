女剛交往就被借錢！男友「不凡身份」曝　全場苦勸：快跑

▲文一出立刻有不少人點出「疑點」，並認為男方開公司，不應連1萬都拿不出來。（圖／PTT）

情侶之間有小額金錢借貸十分正常，不過有一位女網友被「交往一個月」的男友開口借 1 萬，而男方「不凡身份」曝光後，讓不少網友紛紛揭開疑點並苦勸「快分手」，更有過來人分享慘痛經驗。一名女網友上PTT求救，「交往不到一個月的男友借錢會借嗎？男友自己有開小公司，跟他在一起不到一個月，相處還不太熟悉，今天跟我說請我幫忙匯款一萬元給會計，拍照給他之後會再給我錢，也沒講原因」；然而原PO疑惑的是「自己當老闆連一萬都沒有嗎」，又擔心這是對方「故意測試」出的難題，因此想尋求其他人的意見「要怎麼回應比較得體呢？」問題一出立刻引發熱烈討論，不少網友紛紛苦勸，「先確定他有開公司」、「剛交往就要妳匯錢也太奇怪，測試更奇怪是要測試什麼」、「問原因，之後堅定委婉說不借」、「不用去想是不是測試，那根本不重要」、「不借，任何感情扯到錢都不會有好事」、「小錢都要借，當什麼老闆？大錢更不可能借，結論分手」、「正常男生會跟家人朋友借，不會跟自己喜歡的女生借錢」、「不要借，我之前借了一萬，他死都不還，跟他討錢還會對我生氣」、「超瞎，要借就大條，小條都沒有一定有問題」。但也有人用另外的角度看待，「彼此有信任才會步入交往階段，所以我的話問清楚原因」、「他怕之後交往你會亂借錢被詐騙 所以反而不能借錢才能通過測試」、「連一萬塊都要借，那這間公司八成很快就倒了」、「就算是測試好了，幾歲人了還拿這個當測試也很幼稚」。（編輯：潘毅）