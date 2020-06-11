百元理髮真的利多？過來人嘆「2關鍵」：會比一次500好賺

▲網友們紛紛表示理髮店「租房」和「手速」賺的錢很有差。（示意圖／取自pixabay）

現在的人對外貌都非常要求，而「髮型」也是外貌的一部分，因此各式各樣的髮廊都推出不同的消費方案，而近日有網友在網路上發文表示疑問，「那百元理髮真的利多嗎？」引起網友們討論，甚至更有過來人大嘆點出「 2 關鍵」，直呼「會比一次 500 好賺」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「百元理髮剪一顆頭可以賺多少阿？」的文章表示，「去高級髮廊剪一次隨便都 500 起跳，百元理髮一次才收一百，雖然花的時間有差，但是應該沒那麼多人整天剪頭髮吧，又不是說薄利多銷，便宜的頭髮可以多剪幾次，有沒有百元理髮，剪一顆頭可以賺多少阿？板上有理髮師可以解惑一下嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，甚至更有過來人直指 2 關鍵，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示理髮店「租房」和「手速」賺的錢很有差，若是租房有租房的話，平均剪一顆頭是賺對半 50 元，但沒租房的話手速又快，一個小時可剪 6 顆頭，賺 600 元，「一顆頭也才 5 至 10 分鐘， 100 很賺了吧，生意好的店一小時平均 3 至 4 個，超快手 6 至 7 個」、「有些店一顆頭抽一半，只賺五十元ㄏ又或是自己開的要負擔水電房租，差不多也是淨賺 50 元」、「被請的應該是 40 至 50 元」、「 10 分鐘一顆的話，時薪 600 呢」、「還要扣電租、水電、洗髮精，差不多對半賺」。（編輯：王柏文）