韓粉為何覺得罷免黃捷簡單？網揭「關鍵原因」：快吐血了

▲高雄市長韓國瑜。（圖／高市府提供）

高雄市長韓國瑜日前被罷免成功，但卻掀起全台罷免潮，其中遭開第一槍的就是曾在議會與韓國瑜對槓的高雄市議員黃捷，不過，消息一出，就有不少人不看好這場罷免，但韓粉始終堅信能 100% 罷免成功。對此，網友便討論「為何罷免黃捷的人這麼有自信？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文「知道為什麼韓粉這麼有信心嗎？因為韓國瑜被罷免後開記者會的時候說，還有 130 多萬人沒出來投票，這樣就能理解韓粉的想法了，以鳳山區這次投出的票數來看，選舉人數 29 萬多，投出罷韓 11 萬多，等於還有約 18 萬人挺韓，而罷捷門檻才七萬四，他們當然覺得很穩」。貼文一出，網友紛紛回應「被你這套說法說服了....」、「當時看他講這句話就快吐血了＝＝」、「就講一個邏輯，你當選拿 89 萬，怎可能被罷免有 130 萬人挺你，何況同意票也超越你的當選得票數」、「原來是韓國瑜讓韓粉誤會啦....」、「反正韓國瑜的說法就是沒出來投罷免票的人都是他的支持者，韓粉深信偶像的話也正常」。對於罷捷許多人認為不會過，也有人提出不同看法「同意罷免韓的票數，如果能完全轉換成反對罷免黃的票，當然罷免不會過。可是，那 11 多萬票有多少是民進黨的，多少是時代力量的，兩黨在罷黃案上利益完全沒有衝突嗎？這很難講。」（編輯：張嘉哲）