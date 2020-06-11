「小琉球vs綠島」怎麼選？台人答案秒出爐：渡假感滿分啊

▲網友好奇，小琉球和綠島該怎麼選擇呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣離島不僅擁有明媚的自然風光，在地特殊的文化特色，也吸引許多旅客前往遊玩。不過，就有網友好奇，小琉球和綠島究竟哪個比較好玩？對此，就引來許多台灣人曝光答案。日前有一名網友於 PTT WomenTalk 板上發文，表示政府先前提供補助給民眾出遊，因此她就想趁著七、八月去小琉球或綠島遊玩。不過，她就好奇提問「請問各位覺得哪個比較好？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中比較多人推薦「綠島」，直言「綠島有溫泉」、「綠島屌打，東部海洋漂亮太多了」、「綠島晚上容易滿天星還可以泡溫泉看日出」、「小琉球像鄉下海邊，綠島有渡假感」、「小琉球去一次就夠了，蘭嶼綠島是會想再去的」、「綠島的海很漂亮，浮潛看的很清」、「上禮拜剛回來，綠島真的爆炸美，但是很熱要做好防曬」。不過，亦有其他鄉民推薦「小琉球」，「大推小琉球，明天就要去，已經去過三次了，去那很放鬆」、「只去過小琉球，那邊浮潛真的超！美！」、「我個人偏好小琉球，綠島熱起來好可怕沒什麼遮蔽」、「只去過小琉球，覺得潮間帶生物的導覽行程很棒」。但另有網友反而推薦不在選項中的「蘭嶼」，表示「不考慮時間的話，首推蘭嶼」、「真心推薦蘭嶼，蘭嶼大海的藍色是無法比擬的」、「蘭嶼最棒」、「 google 蘭嶼大海的藍也太美，怎麼可以藍成這樣，太好看了」、「蘭嶼 > 你說的兩個」。（編輯：陳雅雲）