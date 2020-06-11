麥當勞早餐CP值超高？女大生分享「豪華吃法」：爽又夠味

▲原 PO 指出，將薯餅夾到吉事蛋堡內，別有一番滋味。（圖／翻攝 Dcard ）

▲原 PO 薯餅放入玉米濃湯攪拌，引來許多網友討論。（圖／翻攝 Dcard ）

▲一名女網友分享麥當勞早餐吃法，而引起廣大迴響。（圖／翻攝 Dcard ）

知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，而吸引許多台灣民眾前往消費。對此，就有女網友分享了麥當勞早餐的特別吃法，而引起許多人討論。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示麥當勞的早餐一直是她心目中早餐的超值選擇，尤其是吉事蛋堡和玉米湯或吉事蛋堡、薯餅和玉米湯的早餐組合，這樣的花費算下來只要 42 元或 62 元，讓原 PO 大讚「這 CP 值應該算是比起一般早餐店或超商更高了」。除此之外，原 PO 也分享了獨特吃法，她表示自己的妹妹某日將薯餅夾到吉事蛋堡內，「軟軟綿綿的蛋加上薯餅，又爽又夠味」。由於妹妹的分享，她也嘗試將薯餅放到玉米濃湯裡，「結果吸滿湯汁的薯餅吃下去意外有飽足感，而且還蠻好吃的，不小心做出了薯餅濃湯」。這樣的特別吃法，也讓她好奇發問「沒想薯餅這麼百搭～大家有沒有什麼麥當勞早餐隱藏吃法，一起來交流交流」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛大讚直呼，「薯餅濃湯！這有創意夠有意思，而且好飽的感覺哈哈」、「麥當勞若真的出了薯餅濃湯我還不買爆」、「吉事蛋堡夾薯餅超好吃的啦！我也會這樣夾」、「比早餐店便宜 +1 ，而且麥當勞薯餅比較不油」、「我是吉事蛋堡跟薯餅都會沾熱紅茶，好吃 ，而且不到 50 元」。（編輯：陳雅雲）