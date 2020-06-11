呱吉臀部夾筷子紅到國外！日網吐「心聲」1.5萬人狂轉發

▲呱吉曾打賭罷韓同意票不會超過 40 萬，「多幾萬票，我就夾斷幾根筷子」。（圖／翻攝自呱吉邱威傑臉書）

▲呱吉夾斷筷子的影片，也在日本推特上掀起討論。（圖／翻攝推特 @lemonnight77 ）

▲日本網友熱烈討論。（圖／翻攝推特 @lemonnight77 ）

高雄市長韓國瑜以 93 萬同意票，確定遭到罷免，而台北市議員邱威傑（呱吉）先前曾預測罷韓票數不會超過 40 萬票，更打賭多幾萬票，他就用臀部夾斷幾根筷子，而開票結果出爐後，呱吉也「真男人」兌現了承諾。不過，該消息不僅在台灣引起討論，更在日本推特上掀起熱議。台北市議員邱威傑（呱吉）先前曾預測罷韓投票最後同意票不會超過 40 萬票，還打賭「多幾萬票，就用屁股夾斷幾根筷子」！但沒想到 6 日投票結果出爐，高雄市長韓國瑜以 93 萬同意票確定遭到罷免。對此，呱吉 9 日就兌現「祭品文」，親身用屁股夾斷 53 根筷子，被網友大讚是真男人。不過，該消息也被傳到日本，一名日本網友於 Twitter 上發文，表示「台灣高雄市長的罷免投票於前幾天結束了，在罷免投票前，有一位議員做出這樣的發言『如果同意投票超過 40 萬，多幾萬票，我就用臀部筷子幾次。』結果同意票是 93 萬票，所以我現在正在看用屁股弄斷筷子 53 次的影片，這個國家是怎樣啦。」該貼文一曝光後，瞬間就吸引 1.5 萬人轉發，更有 2.5 萬人按讚，不少日本網友也留言讚嘆，「我喜歡他們正確履行諾言」、「台灣人很有趣，我更喜歡台灣」、「信守承諾的人可以信任」、「台灣太強大了」、「信守諾言是一件好事」。（編輯：陳雅雲）