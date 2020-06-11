為何歐洲富裕卻治安差？3隱藏問題曝光　網更揭4關鍵主因

▲歐洲。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

許多人對於歐洲都有著許多憧憬，那邊不但有各個不同文化的國家，更還有許多旅遊景點，是遊客常常遊玩的首選之地，但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「為何歐洲富裕卻治安非常差？」對此就有知情人點出「 3 點隱藏問題」，最後更揭露「 4 點關鍵主因」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何歐洲富裕卻治安差？」的文章表示，「一般來說，大家是否犯罪，常常在機會成本上決定，如果社會富裕，那不會為了偷些小東西犯罪，因為平平工作的就比搶劫偷竊還穩定，生活也過得下去，但是歐洲已經是個富庶的地方了，為何偷竊、搶劫還是如此盛行？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為「失業率高」、「貧富差距大」和「階級明顯」是歐洲的 3 點隱藏問題，導致治安差的關鍵，「富庶跟偷竊的就不同群人」、「歐洲有些國家失業率兩位數的」、「歐美失業率很可怕」、「德國工程師月薪 2000 歐，還要扣 40% 稅，根本歐洲 22k 好嗎，有錢的，大多是猶太人」。甚至更有知情網友點出，歐洲、北美、澳、紐等西方國家，治安沒台灣好的 4 大主因，「首先歐洲、北美、澳、紐沒有派出所這東西，也沒像台灣每個巷子口都有監視器，再來他們沒有 24 小時轟炸、連芝麻蒜皮小事都播報的新聞台，還有他們對移民的態度遠比台灣開放，不像台灣，所以他們的社會同質性遠比台灣低，最後西方國家貧民區範圍廣大，是犯罪的溫床」。（編輯：王柏文）