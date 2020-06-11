租金1萬4電一度要6元！房東竟喊虧錢　行家揭驚人真相　

▲網友討論在外租屋被房東一度電收6元的事情。（圖／翻攝PTT）

不少人在高中畢業之後，就會考慮到外縣市唸大學，畢業後也隨即就業，因此必須租房子，但常常會發現只要租房子，不少房東都會告知一度電是 5 元或者 6 元，遠比台電收費還貴，讓很多人覺得自己被坑。對此，就有網友討論「房租一萬四的房子，電一度還收 6 塊，房東竟然說他虧欸？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「剛剛在便利商店座位吃午餐，隔壁有兩位正在簽房租契約，房東一直說他虧錢，成本很高什麼的，說公寓裝潢兩千多萬，然後租金 14000 ，一度電 6 元一個月還是虧好幾千，想問這樣真的是虧錢喔？」貼文一出，網友紛紛回應「夏季的話，是有機會虧錢的吧，電表分開算」、「房東其實真的沒賺你電費，他夏天會虧，冬天補回來而已」、「如果有隔間的話，夏天真的會虧」、「如果是隔間分開電表，超過使用電度級距費用會跳很大」、「冬天賺很大，夏天打平或小賺，除非隔很多間」、「獨棟收五元就是坑，隔間就是沒賺」。而究竟房東一度電收 6 元真的會虧嗎？《 NOWnews 》特別採訪代管租屋的賴先生，他表示其實很多人都誤以為房東坑電費，但是其實台電計算費用是有級距的，如果住的是隔間較多的話，是將所有獨立電表都加起來，就是該屋子應該繳的度數。也就是說，假設有房東隔間五間房，分租給五個房客，夏天時每一間都使用 250 度，房客繳給房東的錢為「250（使用度數）X5（間）X5（度/元）= 6250 元」；但依照台電級距來算，超過 1000 度使用量，每一度的電是 6.41 元，所以房東繳費是繳「 1250（五間使用度數） X 6.41（度/元）= 8012 元」，這還不含公共電表房東自行負擔，也是抓夏季每間房客差不多的度數，若有人冷氣狂吹，度數會更高，因此一度電收 5 元、 6 元都是常見的，並沒有坑殺房客。（編輯：張嘉哲）