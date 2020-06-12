墾丁該怎吸引台人觀光消費？眾人反曝「真實現象」全驚呆

墾丁先前因物價哄抬過度，吃住價格均貴得嚇人，遊客人數呈雪崩式下降，直到疫情爆發影響，民眾注重防疫，避免不必要的出國旅遊，並將旅遊地點轉至國內，才讓墾丁總算有回溫的跡象。對此，就有網友在 PTT 提問，墾丁究竟該如何救，才能吸引台人上門消費？貼文立刻引發熱議，卻有許多網友反曝「真實現象」。
原 PO 表示，大家都知道墾丁是國際知名的旅遊聖地，隨著知名度大開，物價自然會上漲，不過漲到台灣人寧願買超商，也不願買夜市貨，不禁疑惑詢問「到底要怎麼救，台灣人才會願意跟在地人消費呢？」
不過，立刻有網友回應貼文指出，「台灣人就真的很好笑，一堆人說墾丁很爛，死也不去墾丁，說去墾丁不如去沖繩，結果墾丁滿滿的台灣人，還常常擠爆，也難怪墾丁的觀光業者不需要降價和提高品質，反正低品質、高價格也是滿滿的台灣人會來」；也有網友立刻點出墾丁真實現象「你知道現在假日那邊飯店一位難求嗎」、「政府直接禁出國旅遊，這樣大家沒地方去還是只能玩墾丁」、「墾丁哪需要救啊？感謝這波疫情我家民宿客滿，過去幾年是沒有一開始那麼熱門，但過去兩年有慢慢恢復，現在來這一波把人都鎖在國內沒地方去，拜託墾丁爽翻了好嗎？」
不過，也有網友指出「花大錢到墾丁過夜，只為了逛跟我家附近一樣的夜市，吹風看海，是有什麼好玩的？台灣除了南投，哪縣市不靠海？」並提出解救方法，「墾丁實在離高雄市太遠了，所以建議要有直達的鐵路；住宿費要降低，要能保證二千以下也一定租得到房間，當然也不能太爛」。（編輯：賴詠璿）
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