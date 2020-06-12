面試完收到「神秘小紙條」！男一攤開傻眼　眾喊：快逃啊

▲男大生面試後收到神秘小紙條。（圖／翻攝自 Dcard ）

▲疑似該公司員工回應。（圖／翻攝自 Dcard ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。 11 日一名男大生在《 Dcard 》表示，大四即將畢業所以到北部面試，豈料面試結束之後，一名目測年約 40 多歲的阿姨塞了一張「神秘小紙條」給他，一攤開後卻感到十分傻眼，貼文曝光立刻引發全場熱議，網友紛紛直呼「快逃啊！」原 PO 表示，因為即將要大四畢業，跑去北部找工作面試，提到前一日早上去內湖某個公司面試平面設計，面談完也結束考題後，一位大概 40 多歲的阿姨跑進來，塞了一張紙條給她，並交代「要收好哦！」他一攤開紙條，裡面寫著「這公司不好，對員工很小氣，試試別家公司」，讓他頓時感到傻眼。事後，他將紙條投稿至《垃圾文界的一位美少年》社群帳號，立刻釣出疑似該公司員工回應「這是我們公司同事寫的！而且中午我們還在討論，希望新人不要來，真心奉勸不要來我們公司，這個月有 5 個人以上離職」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「這員工算有良心吧 XDD 」、「說不定是主管級的，而且 40＋ 要跳槽也不好找吧」、「心地善良的阿姨！」「推，阿姨神助攻」、「朋友比較容易說真話，但陌生阿姨這樣做真的是很感動，是我也會相信」、「還沒進公司就遇到貴人了，快逃啊」。（編輯：賴詠璿）