飛行員航線竟畫出拳頭軌跡！再揭「背後理念」：沒有國界

▲上月美國明尼蘇達州四名警察逮捕一名非裔男子喬治佛洛伊德（ George Floyd ），其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地 5 分鐘，最終導致後者送醫不治。（圖／翻攝推特）

上月美國明尼蘇達州四名警察逮捕一名非裔男子喬治佛洛伊德（ George Floyd ），其中一名警察用膝蓋強押該男子的頭部抵地 5 分鐘，最終導致後者送醫不治，這個事件在美國掀起軒然大波，甚至在各地引起不少示威活動，因此近日在國外就有一位飛行員利用飛行航線的軌跡，表達出自己對這件事的理念，引起網友們熱議。根據外媒報導，一名加拿大飛行員 Dimitri Neonakis ，他為了宣揚「反種族主義運動」，因此便先使用繪圖程式畫出一幅飛行的軌跡，再自己駕駛飛機在空中沿著預先畫好的線路，以每小時 150 英里的速度飛行飛行，從照片中可以看到，地圖上的航線軌跡隨著飛機飛過，逐漸形成一個「高舉的拳頭」，而 Dimitri Neonakis 一共花了 2 小時 25 分鐘才完成整個飛行路線，而這個特別的飛行路線只有雷達才能檢測得到。Dimitri Neonakis 事後也表示他自己這樣做的理由，「我們都要發聲，必須結束種族主義。在這一方面是沒有國界的」，網友們看完後紛紛留言，「這個拳頭真的讓人印象深刻啊」、「好猛，也太會飛」、「這個飛行員很別出心裁欸」、「我還以為是人民的法槌」、「這是人民的法鎚」。（編輯：王柏文）