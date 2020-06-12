閨蜜神默契？訊息「標點符號超加密」　翻譯版曝光網全驚

▲有網友在網路上 PO 出一張對話，當中的訊息竟然只有「標點符號」。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

▲原 PO 隨後也幫大量網友翻譯兩人的對話內容，符號配上旁白後便直接一目瞭然。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

對於「好兄弟」、「好閨蜜」或「好麻吉」來說，想必到達如此要好的關係之後，一定有著非比尋常的默契，因此近日就有網友在網路上 PO 出一張對話，當中的訊息竟然只有「標點符號」，更令人驚訝的是，最後還能精確地傳遞出暗藏的意思，引起熱議。這位網友在臉書社團《爆廢公社》 PO 出一篇文章表示，「這是一對好閨蜜的對話截圖，再進階就是心靈感應了，你們就不能好好交談嗎？」只見從相片中可以看到，訊息的內容分別由「？、！、...」組成，首先對方先傳給閨蜜一個「？」，閨蜜回「？」、「？？？」，到這邊可能都還覺得莫名其妙，但沒想到接下來對方竟回了「！」，閨蜜更回覆「...」、「？」，結果對方便了解其中的含意，回覆了「 7 點到」。這超狂的對話一發出後，網友們紛紛震驚留言「這太扯了啦」、「真的看不懂」、「這什麼啊？慈孤觀音跟何老師在交流？」、「這是什麼神級對話」、「太厲害了，同樣一個問號，卻是不同的意思」、「閨蜜密碼」、「有沒有考慮去當間諜」。而原 PO 隨後也幫大量網友翻譯兩人的對話內容，符號配上旁白後便直接一目瞭然，大意是女生問閨蜜，「起床沒，要出來嗎？」；而對方反問她「幹嘛、怎麼了」，後來經過思考，便問她要約幾點，所以最後才會出現「 7 點到」的回覆。（編輯：王柏文）