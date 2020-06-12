全球房價前十高曝光！冠軍「天文數字」震驚網：遠超第二

▲買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，就是希望能夠買一棟自己喜歡的房子。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，就是希望能夠買一棟自己喜歡的房子，但最近有一間美國商業不動產服務公司就曝光了「全球城市前十高」的房價，冠軍更是有著「天文數字」的價格，引起熱議。根據外媒報導，美國商業不動產服務公司「世邦魏理仕（ CBRE Global Living ）」發布了 2020 年全球生活報告第六版，列出全球房價最貴城市排行榜，他們分析了全球的房產市場，排行榜涵蓋了全世界的 38 座城市，房價由高至低分別為「香港、慕尼黑、新加坡、上海、深圳、北京、溫哥華、洛杉磯、巴黎、紐約」，而香港則以 3728 萬元台幣的天價穩居第一，相較於香港的慕尼黑則是以新台幣 2972 萬元位居第二。而這份報告更指出，雖然 2019 年香港社會動盪，但緊張的局勢並沒有導致房價崩潰，價格依舊高昂，香港不僅是房價最貴的城市，更是租金最貴的地方之一。在香港租房居住的話，平均每個月的租金為2681美元（約台幣8萬元）。而繼香港之後，還有另外 3 座亞洲城市進入前 5 名，那就是上海（約新台幣 2692 萬元）、新加坡（約新台幣 2721 萬元）和深圳（約新台幣 2329 萬元）。而網友們看完這份數據後紛紛直呼「香港的建築真的不太喜歡，很不舒服的視覺感」、「地方小、人口多，能不貴嗎」、「但現在已經沒人想在香港置產了」、「土地都被富豪家族們所把持」、「香港的房價遠遠超過第二名啊，我的老天」。（編輯：王柏文）