貓咪遭棄「每天爬20樓討飯」　她陪睡陽台養成大湯圓！

毛孩是一輩子的家人！網友江小可一直很羨慕住一樓的人偶爾有浪浪拜訪，沒想到某天住在18樓的她竟然也遇見浪貓來討食，後來發現牠「每天爬20層樓」只為了一頓溫飽，江小姐餵養半年後決定收編，不想再讓牠繼續流浪！
在2018年10月的某天半夜三點多，江小姐飼養的貓咪妞妞突然對門口低吼，她打開門發現一條黑色尾巴從走廊轉角閃過，當下很驚訝想說該不會是流浪貓吧？由於江小姐家住最高的18樓，抱持著懷疑的想法在門口放了乾糧與清水，沒想到真的都被吃光。後來有一次在地下室B2發現「浪貓本尊」，看起來髒兮兮又瘦弱，這才知道原來就是牠每天不辭辛勞爬20層樓來討飯！江小姐叫牠「黑尾」，心想可能是自己有養貓，黑尾聞到味道才來蹭飯，但家裡已經有兩隻貓咪，所以一開始她並沒有打算收編，只在門口放餐食並加裝監視器確認牠出沒時間，並在隱密的地方放置紙箱與毯子給牠。餵養一段時間後，黑尾突然有半個月都沒有出現，江小姐很擔心卻也找不到牠，只能持續在門口放飯期盼牠趕快回來，直到有一天黑尾終於出現，不僅瘦了許多，還一臉倦容又滿身傷痕，江小姐非常心疼，當下決定要想辦法收編牠，於是在餵養半年多，等黑尾比較親人之後，就帶牠到醫院做檢查。
「後來帶牠去結紮掃晶片才知道原來是被棄養的（原名叫「柚子」），那時醫院人員有打電話聯絡原飼主並告知情況，原飼主只回：他不要養……真是可憐的孩子，因為被棄養在外面流浪這麼久，令人好心疼！」或許是曾經被拋棄，黑尾一直保持警戒，江小姐為了與牠培養感情，拿睡袋陪牠在自家陽台睡了快兩個月，這才突破牠的心防！後來黑尾變得非常黏人，江小姐曾經外出三天將牠送去住宿，結果店家打來說牠絕食抗議，可能擔心自己又被拋棄，因此回家後還要一直安慰牠陪牠睡覺。不過黑尾也很貼心，總是堅持陪江小姐上廁所，還會在自己上完廁所後叫她去清理，別的貓咪沒有將排泄物埋好牠還會生氣，讓江小姐覺得牠非常可愛，而在充滿愛的照顧之下黑尾變成一隻充滿幸福肥的貓咪，每天都會翻肚討摸摸！江小姐表示希望大家認養寵物的時候都能把牠當作家人照顧一輩子，不要再有像黑尾這樣可憐的孩子了！（編輯：陳珮瑜）