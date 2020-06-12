貓咪遭棄「每天爬20樓討飯」　她陪睡陽台養成大湯圓！

▲網友江小姐在自家門前遇見浪貓來討食（圖／網友江小可授權提供）

▲讓她驚訝的是，她家住18樓，這隻浪浪「黑尾」每天竟然從地下室B2爬20層樓到她家蹭飯（圖／網友江小可授權提供）

▲黑尾警戒心高，又曾經一度消失，讓江小姐決定要收編牠（圖／網友江小可授權提供）

▲後來得知黑尾以前是有主人的，但是被遺棄才變得不信任人類，因此江小姐花了快兩個月的時間陪牠睡在自家陽台才漸漸取得牠的信任，現在的黑尾擁有幸福肥，不必再過著流浪的日子了（圖／網友江小可授權提供）

▲黑尾也變成江小姐最貼心的寶貝（圖／網友江小可授權提供）

毛孩是一輩子的家人！網友江小可一直很羨慕住一樓的人偶爾有浪浪拜訪，沒想到某天住在18樓的她竟然也遇見浪貓來討食，後來發現牠「每天爬20層樓」只為了一頓溫飽，江小姐餵養半年後決定收編，不想再讓牠繼續流浪！在2018年10月的某天半夜三點多，江小姐飼養的貓咪妞妞突然對門口低吼，她打開門發現一條黑色尾巴從走廊轉角閃過，當下很驚訝想說該不會是流浪貓吧？由於江小姐家住最高的18樓，抱持著懷疑的想法在門口放了乾糧與清水，沒想到真的都被吃光。後來有一次在地下室B2發現「浪貓本尊」，看起來髒兮兮又瘦弱，這才知道原來就是牠每天不辭辛勞爬20層樓來討飯！江小姐叫牠「黑尾」，心想可能是自己有養貓，黑尾聞到味道才來蹭飯，但家裡已經有兩隻貓咪，所以一開始她並沒有打算收編，只在門口放餐食並加裝監視器確認牠出沒時間，並在隱密的地方放置紙箱與毯子給牠。餵養一段時間後，黑尾突然有半個月都沒有出現，江小姐很擔心卻也找不到牠，只能持續在門口放飯期盼牠趕快回來，直到有一天黑尾終於出現，不僅瘦了許多，還一臉倦容又滿身傷痕，江小姐非常心疼，當下決定要想辦法收編牠，於是在餵養半年多，等黑尾比較親人之後，就帶牠到醫院做檢查。「後來帶牠去結紮掃晶片才知道原來是被棄養的（原名叫「柚子」），那時醫院人員有打電話聯絡原飼主並告知情況，原飼主只回：他不要養……真是可憐的孩子，因為被棄養在外面流浪這麼久，令人好心疼！」或許是曾經被拋棄，黑尾一直保持警戒，江小姐為了與牠培養感情，拿睡袋陪牠在自家陽台睡了快兩個月，這才突破牠的心防！後來黑尾變得非常黏人，江小姐曾經外出三天將牠送去住宿，結果店家打來說牠絕食抗議，可能擔心自己又被拋棄，因此回家後還要一直安慰牠陪牠睡覺。不過黑尾也很貼心，總是堅持陪江小姐上廁所，還會在自己上完廁所後叫她去清理，別的貓咪沒有將排泄物埋好牠還會生氣，讓江小姐覺得牠非常可愛，而在充滿愛的照顧之下黑尾變成一隻充滿幸福肥的貓咪，每天都會翻肚討摸摸！江小姐表示希望大家認養寵物的時候都能把牠當作家人照顧一輩子，不要再有像黑尾這樣可憐的孩子了！（編輯：陳珮瑜）