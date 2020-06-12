外國人會厭惡「台灣機車文化」？在地人揭現況：真的搞錯

▲機車。（示意圖，圖中人物與文章無關／ NOWnews 資料照）

台灣大眾運輸工具雖然發達，但仍有不少民眾通勤選擇自行騎機車、開車，但「機車」這個交通工具在台灣這種海島型天氣中，少不了需要風吹日曬雨淋，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「外國人會厭惡『台灣的機車文化』嗎？」沒想到就有在台灣各個城市的在地人揭露現況，直呼「真的完全搞錯了」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「在台灣生活的老外有嫌惡機車文化嗎」的文章表示，「還蠻常看到在地化的老外，騎著機車趴趴走的，因為老外是最明顯感受過，長時間生活在無機車都市 跟有機車都市，差異是可以比較的，最後在台灣也還是選擇了，以機車代步，如果真的覺得機車文化，是一種落後的象徵，在台灣生活的他們，應該也不會用機車代步吧，證明機車文化，用過就回不去了，跟台灣遍地都是 24hr 便利商店一樣，用過它的方便，就回不去了，是不是這樣子，有沒有很多在台灣生根的老外也選擇了，落後文化的代步工具『機車』的八卦？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。在台灣各地的網友們紛紛認為「老外會討厭機車真的搞錯了，其實一點也不落後」，留言表示「一堆外國人都騎機車，因為他們沒有車種歧視」、「地狹人稠的車太多也不好，機車是最佳解」、「外國又不是沒機車」、「沒有，之前認識的加拿大人騎小 50 騎超爽，不過他不爽台灣的交通秩序跟南部警察」、「這也沒啥吧，你去峇里島路上騎機車的大概有三成是老外觀光客」、「台北以外的老外騎機車還滿常見的，因為好上手，養車便宜，外派到台灣薪水高的才會開車，而且會騎機車的老外通常都住一段時間，甚至定居台灣在台灣找工作了」。實際上，有許多在台灣的外國人都非常喜歡騎機車，甚至更有許多國外的 YouTuber 製作一些關於機車的影集，他們大致上都認為「騎機車的時候，可以慢慢騎，沿途欣賞台灣的美，也可以隨時停下來」，因此對於「台灣的機車文化」，其實外國人並不會非常討厭，反而是很享受其中的。（編輯：王柏文）