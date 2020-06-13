學歷差考公務員是否能翻身？過來人神分析：千萬別搞錯了

▲許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考。（示意圖／取自 Pixabay ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，更有不少民眾為搶國家鐵飯碗，不斷力拚考上公務員。但近日卻有網友在網路上表示疑惑，「學歷差考公務員是否能翻身？」對此就有過來人神分析直呼「千萬別搞錯了」，引起熱議。這位網友在網路論壇《 mobile01 》上 PO 出一篇「學歷差考公職是不是就能翻轉人生？」的文章表示，「我高中讀私立高職商科，目前大二，私立科大商管院，都是大家說的學店，最近得知一個高中同學，大學讀到一半學，剛考上警專，他說薪水畢業有四萬左右，還有交通獎金，而且只要唸二年就能畢業，也非常穩定，還說等高中同學大學畢業開同學會，他一定是全班薪水最高的，聽他這樣講似乎也沒錯？除非班上有人做生意或是創業成功吧？不然以這種學歷，一畢業就四萬真的很難吧，學歷差、沒有資源，翻身機會是不是只有考公職了呢？」此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，甚至有過來人分析了「當公務員的優缺點」，留言區蓋起高樓。而就有在職場多年的網友們表示「考公務員其實就是高不成低不就，剛好卡在中間，不是翻身，而是穩定，千萬部要搞錯了」，「現在上公職叫『穩定人生』，不是翻轉人生，上一代的公職才是翻轉人生，退休後不知道為什麼錢都花不完」、「一個月四萬怎麼叫翻轉人生，只叫正常人生，和大部分人一樣，要用翻轉人生這四個字，價碼要高一點」、「不管是公務員或國營事業，頂多只能算社會上中間偏低的階級，就是高不成低不就的，講白點，如果若自認在社會上混不出名堂，趁年輕入國營或公家機關卡位，不為是一個好方向，但你就是要犧牲一點，這輩子大概就是這樣的發展而已，不會有大起大落，如同一條平行線，一輩子賺多少都能算出」。不過也有網友點出，如果真的想靠公務員翻轉的話，可以先休學去考國營單位，接著再看看未來的發展，「工作了三年再去用證照加經歷去補，到時候若有辦法直接在讀個在職碩補學歷，但那也是上完四年班後，從最小且學歷不怎樣的技術員做起」。（編輯：王柏文）