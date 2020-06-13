為何保全薪水不差卻不夯？致命關鍵曝光　網嘆：與錢無關

▲保全雖然薪水不低，但「職涯發展太狹窄，取代性也太高」。（示意圖／取自pixabay）

現在的人對於工作的要求，「薪水」或許是擺在首位，但一定不是唯一，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何保全這份工作的薪水不差但卻不夯呢？」沒想到就有網友點出致命關鍵指出「其實與錢無關」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「保全明明薪水不差怎麼會沒出息呢」的文章表示，「台北市保全的薪水基本都有 34k 到 36k ，一些待遇比較好的案場，甚至還能有 40k 以上，雖然薪水跟醫生及台積電工程師不能比，但也算還不差了吧，雖然工時是長了點，月休六到七天一天上 12 小時，但薪水待遇應該已經比一般上班族好了，怎麼保全的工作還會被認為是沒出息呢」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，致命關鍵曝光後，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示保全雖然薪水不低，但「職涯發展太狹窄，取代性也太高」才是讓大家不喜歡做的主因，「工時太長，虛度光陰」、「保全不會沒出息，不過普遍來講職涯發展都很狹窄」、「就是有一種可能要有做下去不會有發展進步的心理準備」、「年輕就跑去做這個，幾乎可以注定沒出息」、「 40k 你覺得好？而且幾乎沒有升遷可能」、「薪水不是問題，是在於專業技能不如其他職業」、「太容易被取代阿」、「沒技術比較容易被看不起」。（編輯：王柏文）