健保年年虧損為何不調漲？眾反曝「背後關鍵」：搞錯重點

▲有網友在 PTT 八卦版提到，台灣健保年年虧損，為何不乾脆調漲全民健保費？貼文立刻引發眾人熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

衛福部健保署 9 日發出公告，健保醫材新制預定將於 8 月上路，卻引起國內醫界一陣嘩然，普遍認為醫材有收費上限，可能造成「劣幣驅逐良幣」，將對國人的健康不利。對此，也有網友在 PTT 八卦版提到，台灣健保年年虧損，為何不乾脆調漲全民健保費？貼文立刻引發眾人熱議。原 PO 提到，台灣的健保不停虧損，且虧損程度一年比一年還惡化，疑惑表示「其實漲健保費不就好了？」認為是真的應該調漲健保費了，並稱「照很多人護航的說法，現在政府經濟這麼好，不是都變很有錢嗎？」直言若健保費漲價，也只是剛好而已。一番言論立刻掀起網友高度熱議，紛紛回應「爽到的是保險公司啦，不用理賠那麼多」、「海龜一人回來花 200 萬治肺炎」、「為什麼不要先從有拿綠卡的開刀啊？」「有拿綠卡的可能有政商關係，哪敢動」、「應該從不嚴重的小病，自負額慢慢提高」、「支持漲保費」、「物價飛漲，健保費卻凍漲本身就是蠻奇怪的事」。許多網友指出，慢性病占健保支出很大一部分，「慢性病要看嚴重程度分類，自負額比例慢慢調高，然後減少浪費，有些慢性病藥都濫開」、「支出最大的就慢性病，有多少錢都不夠補」，然而網友們仍認為需體諒慢性病的病人，並從其他地方治本「一堆高薪低報的」、「一堆台灣人把醫院當超商在用」、「就是因為有人找到漏洞濫用而已」、「搞錯重點，要先解決濫用問題」、「設個年度額度，超過慢慢加錢」。（編輯：賴詠璿）