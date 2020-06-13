健身房一分鐘一元真的便宜？過來人揭隱藏真相：不會浪費

▲健身房。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

現代人於自己身體的體態及健康，常常都會開始去運動健身，而健身房的數量也日漸增加，各式各樣的課程及收費，也會因為每間健身房的規定而有所不同，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「健身房一分鐘一塊錢真的便宜嗎？」沒想到就有過來人點出隱藏的真相直呼「這樣其實不會浪費」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「健身房一分鐘一塊錢算貴還便宜？」的文章表示，「現今有些健身房看準不常運動的族群，推出一分鐘一塊錢的制度，這種價格算是貴還是便宜啊？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，風向幾乎一面倒的直呼「其實一分鐘一塊錢真的超貴」，更有網友詳解這樣的優勢及缺點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「對於沒運動習慣剛接觸的初心者算便宜」、「如果人很多要排隊就很貴」、「超貴啊真的有在運動都繳年費才划算」、「這種是賺偶爾運動的客群而已」、「練兩個位置又收操有氧，很容易就超過兩小了」、「動短短時間根本沒屁用，浪費錢而已」、「貴！年繳的一天 4、50 左右，待多久隨便你」、「貴，去一次一定超過一小時」。而有過來人卻表示「健身房一分鐘一塊錢」所隱藏的優勢，「假設就 10 點去健身好了，到 11 點也差不多要離開了，重訓一小時也滿累的，一周去個 2 至 3 次，一個月才 600 元左右」，他更點出最重要的是「如果是繳月費，因為待多久價格都一樣，反而莫名的會浪費時間，我有次去遇到朋友一直聊天然後完全沒運動，以分計價之後，我一踏進去就認真紮實算一小時，甚至就連之前疫情爆發沒去也不用擔心扣款，對某些人來說真的很棒」。（編輯：王柏文）