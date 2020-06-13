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南非海灘驚見4公尺「深海怪客」！專家現場嗨翻：太難得

編輯中心/綜合報導-2020-06-13 18:10:00
▲日前南非沙灘發現 4 公尺的大王烏賊遺骸。（圖／翻攝推特）
人類對海洋的認識比宇宙還少！日前南非沙灘就出現令當地民眾驚奇的一幕，一隻身長4公尺的「大王烏賊」（giant squid）完整的遺骸被沖上岸，消息更讓科學家興奮不已。

綜合外媒報導，第一位在沙灘上發現這支大王烏賊的是南非男子格羅斯（Adéle Grosse），他回憶起當時與朋友正漫步在大不列顛灣（Britannia Bay）的沙灘上，沒想到卻在不遠處發現不明物體，兩人靠近一看才發現是一隻身長4.2公尺的大型烏賊，他們也隨即拍照並通知相關單位。

▲大王烏賊（圖／翻攝推特）
▲這隻大王烏賊遺骸罕見的完整。（圖／翻攝Two Oceans Aquarium 推特）
 

由於大王烏賊棲息於深海，因此若是在陸地上被發現的屍體，大部分都已經腐爛不堪，深入研究進展緩慢，然而這次出現在南非的大王烏賊因屍體相當完整，讓到達現場的專家一看都非常興奮。

▲大王烏賊（圖／翻攝推特）
▲大王烏賊遺骸被送往博物館冰存。（圖／翻攝推特）
 

目前這隻大王烏賊遺骸被送往南非自然歷史博物館（The Iziko South African Museum）冰封保存，該館海洋無脊椎動物專家佛羅倫斯（Wayne Florence）更開心地說：「對於能夠親眼見到大王烏賊感到非常興奮，雖然目前還不清楚烏賊的死亡原因，但因為牠的屍體相當完整，排除被捕漁工具殺死的可能」，待日後疫情禁令解除，就能讓更多專家前來進一步研究，屆時也將做成標本，放在博物館中供民眾觀賞。（編輯：潘毅）

 

 

 

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