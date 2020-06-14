台灣哪裡最需要捷運？全場狂喊「一縣市」：早就該蓋好了

▲網友討論台灣縣市興建捷運問題。（圖／翻攝PTT）

不少台北及高雄的上班族都仰賴捷運通勤，因其分布路線精密，讓兩座城市的民眾想去哪就去哪，只要搭上捷運，基本上沒有到不了的地方，十分方便。近日，就有網友討論「台灣各地是不是都要蓋捷運？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「新北、台北捷運開發已久，而且每日運載量大不提，然後最近台中跟台南也有意建設捷運，增加地區基礎建設，改進城市基本機能，台中我不熟沒有意見，去台中搭過公車真的蠻方便的，但是台南總感覺不太適合捷運欸，有沒有全台都想蓋捷運的八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「台中早就該蓋好了....這麼多景點」、「台中公車是不錯，但捷運真的要蓋」、「台中逢甲觀光景點一堆，真的要蓋比較方便」、「台中大概蓋了 30 年了吧」、「說台中公車好的只有在市區吧..其他地方真的需要捷運啊」、「台南我不知道啦，台中有些路段真的需要捷運。」綜合網友意見，多數人認為「台中市」非常需要有捷運建設，事實上，台中目前也致力於興建捷運當中，中捷公司日前表示，台中第一條綠線捷運的通車，穩定性測試第 7 天末班車在 12 日凌晨 0 時 35 分駛達高鐵台中站，宣告初勘前須完成的連續 7 天穩定性測試成功過關，又更朝年底通車目標再下一城。（編輯：張嘉哲）