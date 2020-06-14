為何各國解封都沒台灣？台人揭露「暗黑理由」：不方便啦

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，不少國家防疫政策陸續鬆綁，對於疫情受限制入境的國家也逐漸解封，但台灣雖然憑藉優秀的防疫獲得國際讚賞，但不少國家解封名單都不含台灣。對此，就有網友討論「為何各國解封名單都沒有台灣啊？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「想請問一下新冠肺炎疫情趨緩之後，紐澳、希臘、泰國、日本等各國都陸續解封，但為何都沒有台灣？台灣防疫成績不是第一名嗎？這些國家對中國、韓國都開放入境了，就是沒有我們」。
「疫情嚴重的時候，台灣大方贈送各國口罩，對照現今感覺真心換絕情，雖然就算開放了也是少去為妙，但感覺上就是不太好，你有權利去跟人家不准你去是差很多的，到底是什麼原因呢？」
貼文一出，網友紛紛回覆「政治因素大於防疫啊」、「一中原則很不方便啦！」、「可有可無又會惹到中國，那幹嘛開自找麻煩」、「中國開放台灣不開放真的超怪，中國不是覺得台灣是一部分」、「 WHO 中國加入，台灣不行，解答完畢」、「政治考量太多，我們沒理由不在名單，不過開了也不敢去啦」。
不過，雖然多國首批解封名單沒台灣，但根據泰國媒體《曼谷郵報》報導，泰國總理巴育（ Prayuth Chan-ocha ）曾提到以旅遊安全圈的方式來振興旅遊業，如今疫情趨緩，有意「有限制」開放國門，首波將與其他同樣防疫有成的國家，一起攜手恢復旅遊業，目前泰國高層原則上已批准該政策，台灣也在名單內。（編輯：張嘉哲）
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