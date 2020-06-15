美國州長權力真的超大？答案一面倒揭真相：完全小國家

▲現任美國總統川普。（圖／美聯社／達志影像）

日前美國因為白人警察誤殺黑人的案件，引起全美關注，甚至導致各地都有示威抗議的狀況出現，鬧得沸沸揚揚，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「美國州長權力真的超大？」沒想到網友們答案一面倒揭露真相，直呼「完全就是小國家」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「美國州長的權力是不是很大？」的文章表示，「總統好像無法決定全國的步調的樣子，之前還說過一些州長很懦弱，不敢動用軍隊去防禦抗議民眾，我很好奇為何州長跟總統可以不同調，最近又看到一些州又跟總統唱反調，州自行表示警察只要鎖喉造成傷害將被判刑」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，風向幾乎一面倒，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「美國建國之始，就是一個由州組成的鬆散聯邦，南北戰爭之後，美國聯邦政府才變強力政府 但州的獨立性還是很強」、「州長就是沒有外交權的國家元首而已」、「還有國民兵可以跟聯邦對抗，人民可以擁槍跟政府對抗」、「沒規定聯邦管的就是州長管」、「除了國防外交，州就是跟獨立國家一樣」、「州就是小國家，沒規定聯邦管的就是州長管」。事實上，美國的州長是第一級行政區，州的最高行政首長，負責統籌州內的行政部門事宜。根據美國憲法，除了聯邦政府的權力之外，其餘權力均留給各州。因此，美國州長的權力，相對一般國家來說較大。此外，美國的州長均由民選產生，但任期不一，一些州份對州長的任期連任次數設限制，如加州、德拉瓦州和阿肯色州；一些州份則不設限，如紐約州和伊利諾州。（編輯：王柏文）