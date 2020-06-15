男買實名制口罩！一打開驚見「超扯客製化」　真相卻糗了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。不過，就有網友指出，自己的弟弟先前透過口罩實名制購買口罩後，一打開卻發現口罩客製化，而引起討論。
日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示某天自己的弟弟傳了一張口罩的照片到家裡群組，只見照片中一片正常的醫療用口罩，左下方卻寫著「 TIM 」，讓弟弟驚呼「怎麼知道我的英文名字⋯實名制也太扯⋯國家機器動起來欸」。
不過，原 PO 一看後立馬告知弟弟將口罩反過來看，才發現口罩上印的根本是「 MIT 」！真相曝光後，弟弟也尷尬直言「我道歉」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛留言，「這下子大家都知道你弟的英文名字叫 Tim 了」、「 Tim ，你會紅，也太好笑了吧」、「弟弟傻傻的太可愛了吧」、「剛好三個字母都是對稱的」。（編輯：陳雅雲）
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