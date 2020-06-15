男到賣場驚見口罩超殺組合！「一景象」全場傻眼：沒辦法

隨著新冠肺炎疫情趨緩，我國的口罩政策也已經解禁，雖然保有實名制的制度，但部分口罩已經可由許多通路獲取 ，讓想多買的民眾可以添購。但近日，就有網友發現不論是賣場或者超市的口罩都沒人買，貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「中部大賣場，知名醫療口罩一盒 50 個搭酒精，一套 345 元，真的是划算；家裡附近的超市也是一盒 30 個口罩搭酒精 199 元，都是每人限購一份，沒人買！就是沒人買，口罩是否供過於求？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的，我家這邊的超市也都沒人買＝＝」、「南部 +1 沒人在買」、「剛解封一堆人搶著買，以為買不到了」、「沒辦法，剛解封狂買啊，現在發現太多了，當然沒人買」、「路上已經 50% 人沒在戴口罩了啊」、「疫情趨緩又太熱，誰要戴口罩啊」。
不過，也有網友認為「實體通路沒人買，其實跟實名制開放網購一樣，很多人都去網購買完了，實體通路只是給急需要口罩的人購買」、「每人限購一份，網購量大還沒限量，搶個兩盒就不需要去實體店面買了」、「台北還是很難買啦，對通勤族來說，還是需要口罩」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。