新竹為何不蓋捷運？行家抖出「4大致命問題」：整個悲劇

▲網友好奇，為何新竹不蓋捷運呢？（圖／翻攝 PTT ）

台灣不少民眾都會透過大眾交通運輸工具進行移動，而各縣市因發展不同，也會產生不同的交通系統。不過，就有網友好奇，為何新竹市都不蓋捷運呢？對此，就引來許多鄉民點出可能原因。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示不少竹科人都會抱怨常常塞車，更指出本來在市區蓋科學園區就很奇怪了！這樣的情況，就讓原 PO 納悶發問「明明新竹收入也高，為何不蓋條小型捷運？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中就有人指出，在新竹的住戶普遍都還是自行開車、騎車，直言「就算蓋了，對於紓解交通不會起太大作用，能開車當然開車」、「因為新竹都開車，又不是台北連車位都貴爆」、「家裡面買得起坡道平面車位兩個以上，公司車位不用付錢或者極低，停車成本沒有台北高，沒有搭大眾運輸的誘因」。另外，也有網友指出新竹大眾運輸交通工作的發展仍不完善，因此願意搭乘的民眾也不多，「新竹連公車系統都超級糟，交通整個悲劇」、「公車路線和時段看到真的寧願走路比較快，最後就自己騎車開車」、「新竹大眾運輸就是慘，就是沒人搭，你再蓋一條捷運輕軌，除非路線剛好經過他家門口跟他的公司，不然還是不會有人搭的啦」。除此之外，也有其他人認為「沒有地方開發」、「經費預算」都是問題，「主要是沒地，園區-市區間地形狹長都開發完畢沒啥空間，公車一堆人搭，星期五下班清大搭市區公車還要排隊」、「市區滿、路小，想像在萬華挖捷運不經過現有路線」、「路太小條 + 沒錢，想蓋輕軌但要出 200 億 = 一年總預算，新竹市政府連補助公車幾億都不行，卻想蓋輕軌？沒公車搭配輕軌，路網不會完整，誰會想搭」。（編輯：陳雅雲）