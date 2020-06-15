爸信邪教！家中「師父片24H狂播」女崩潰　眾嘆悲慘真相

▲一名女網友在 PTT 八卦版提到，父親 20 年前加入某奇怪的宗教團體，家裡貼滿師父的照片、海報，兩台桌機 24 小時輪播師父的影片，直到母親生病後，父親態度卻十分消極，種種詭異的舉止讓原 PO 忍無可忍。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

世界上存有許多不同的宗教信仰，信徒們從其中尋求心靈慰藉和支柱。不過，近日一名女網友在 PTT 八卦版提到，父親 20 年前加入某奇怪的宗教團體，家裡貼滿師父的照片、海報，兩台桌機 24 小時輪播師父的影片，直到母親生病後，父親態度卻十分消極，種種詭異的舉止讓原 PO 忍無可忍，直問「到底有什麼辦法可以讓信了 20 年的人脫離邪教？」貼文立刻引發熱議，眾人卻無奈道破悲慘真相。原 PO 表示，從以前開始就知道父親跟家族裡面的人格格不入，家族成員都是母親那一方的姊妹親戚，大家感情都很好，人也都善良好相處，以為是父親因為學歷好自視甚高，個性古怪所以跟家族其他人不合，卻提到從小的時候父親就加入某奇怪的宗教團體，至今已經 20 年，雖知道不是正派的宗教流派，但沒做什麼奇怪的事情，也沒有捐錢，所以一直不以為意，頂多家裡都會有師父的照片海報，兩台桌機 24 小時輪播師父的影片，然後家裡煮肉父親會很不爽。原 PO 指出「這次回家後發現，他的性格真的越來越難相處，前陣子媽媽發現有糖尿病，這幾天回家的時候剛好媽媽腳受傷腫到腳踝，很怕會變成糖尿足，所以我很緊張每天都幫她換藥，很生氣的事情是，我爸對媽媽有糖尿病這件事情的態度也很消極，用別人無法跟他溝通的態度在和其他人相處」，甚至不容許有其他異音，每到假日他都會去道場打坐，完全找不到人，直到最近才發現，假日其實都是去幫他師父蓋房子，「難怪家裡外面有一雙鞋總是很髒滿滿的泥土，家裡還多出那些帳篷、無線電」，變得只顧著要去幫師父，不願意跟家人好好溝通、照顧家裡。由於原 PO 目前在外縣市工作和念在職研究所，沒辦法每天顧著母親，為此感到十分焦慮，想要搬回家鄉照顧母親，無奈詢問廣大鄉民「到底有什麼辦法可以讓信了 20 年的人脫離邪教？還是我就直接放棄，帶著我媽離開他？」直嘆「工作壓力、論文壓力，已經到頂了，家裡這一齣已心累」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「用另外一個教去洗他」、「沒犯法報警也沒用」；不過，大多網友認為「認真回，無解」、「無可能，把老媽接過來住卡實際」、「剛加入就算了，已經 20 年是要人家怎麼改」、「沒救，放生，切割乾淨」、「無解，把財產釐清比較安全」、「蠢到把宗教放在家人更前順位，真的垃圾，不要想了」。（編輯：賴詠璿）