超商店員十項全能薪水卻低？眾抖「暗黑理由」：怪不了人

▲網友討論超商店員低薪一事。（圖／翻攝PTT）

每個人在大學時期的時候，為了增加自己的生活費用，常常選擇半工半讀，而有些人就會選擇去超商當店員，但有不少人認為「超商無論是打工還是正職， CP 值都非常低」。對此，就有網友討論「為何台灣低薪可以請到十項全能的員工？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「在便利商店打工，什麼事都要做，什麼苦都要吃，做東做西做牛做馬，還一直被奧客罵，一小時才給你一百多，如果其他國家聽見早就不幹了，台灣竟然多到一堆人排隊應徵，為何台灣只開這樣的低薪水準，卻能請到這麼多十項全能的員工？」貼文一出，網友紛紛回應「這不叫十項全能吧...只是要做的事情很多」、「這麼好取代的工作，薪水怎麽可能高」、「取代性太高，而且這不叫十項全能，所有東西都是學習幾天，任何人都能上手」、「門檻太低了，你不想做後面一堆人排隊」、「不要笑死人了，真的十項全能就有更高薪的事能做了，怪不了別人」。綜合網友意見，不少人認為「超商店員薪水之所以無法太高在於，取代性太高以及門檻過低，通常保有特定門檻的工作薪水肯定比較高，例如工程師、醫師等職業，而超商店員並無需要其獨特技能，只要學習店內事務誰都可上手，薪水自然無法太高」。（編輯：張嘉哲）