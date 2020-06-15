回家驚見「巨型怪客」站門外等！2.7萬人笑歪：澎湖日常

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，一回到家看見一隻野生的大黃牛，站在家門前陰影處望向她，瞬間哭笑不得。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，一回到家看見一隻野生的大黃牛，站在家門前陰影處望向她，瞬間哭笑不得。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，一回到家看見一隻野生的大黃牛，站在家門前陰影處望向她，瞬間哭笑不得。（圖／翻攝自爆怨公社）

一回家若看見這位「不速之客」出現在家門前，你會有什麼反應？ 14 日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，一回到家看見一隻野生的大黃牛，站在家門前陰影處望向她，瞬間哭笑不得，畫面曝光立刻讓全場網友笑翻，逗趣直呼「晚餐有著落了！」原 PO 昨日下午貼文表示「一回到家看到這個情形我笑了！」畫面中可見，一頭咖啡色的大黃牛站在她家正門口，疑似因為天氣炎熱，大黃牛還特地挑選陰影處避暑，並轉頭無辜的看向原 PO ，畫面十分逗趣可愛。她接著說「繼上回在別人車庫門口躲太陽後，今天整個佔領我家門口，好康道休報還呼朋引伴，躲好躲滿外加撒了一大泡尿」，最後笑稱是「澎湖日常」，立刻有網友回應「真的是澎湖日常耶，不過這個牛主人應該沒把牠綁好，以前我家的牛繩子要弄很長，讓牠可以在範圍內走遠一點吃草」。照片曝光之後，短短不到一天時間吸引逾 2.7 萬網友按讚回響，紛紛笑翻直呼「哈哈哈哈哈哈想到濃純香的廣告」、「有點給他可愛到」、「這頭聰明」、「晚餐應該是吃牛排，無誤」、「收編吧，這樣妳就能說妳有大牛了」；也有不少網友搞笑替大黃牛加上 OS 「都快曬成牛肉乾了」、「我不想變牛肉乾」、「你有養牛嗎？沒有的話，現在有了」。（編輯：賴詠璿）