面試15次月薪都沒開30K！女嘆「讀大學沒用」　網戳問題

▲一名女網友感嘆，面試 15 次，沒有一間公司開出超過 3 萬的薪資。（圖／翻攝 Dcard ）

擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有一名女網友指出，自己面試了 15 間公司，但沒有一家開出超過 3 萬的薪資，因此讓她感嘆「讀完大學薪水也沒有比較高」，而引起許多人討論。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己去年從私立大學文組畢業，因為喜歡與人接觸，因此主要都向專櫃銷售等工作投遞履歷。不過，她坦言自己面試了 15 間門市、百貨專櫃的銷售工作，沒有一間開的薪資超過 3 萬元。這樣的狀況，讓她感嘆「讀完大學薪水也沒有比較高，同樣認識沒讀大學的國中同學也是這個薪水」，也向網友好奇發問「什麼工作會給大學生比較高的薪水？」問題一曝光後，就引來不少網友回應，「會寫程式，又有學歷的話，你會發現新世界。」、「唸完大學覺得薪水沒有比較高，然後你唸大學有做了什麼？？」、「沒有不景氣只有不爭氣」、「你沒大學學歷的話，別說 30k 了，可能連第一關審履歷都直接被刷掉了，沒任何技能就只能乖乖領 23k 吧從 23k 慢慢爬了，但爬再久，薪水都很低」。另外，有許多人也點出問題，「工作就和市場需求一樣啊！誰來都能做的免洗職業薪水就是低，只有少數人會的，難以被取代的薪水就高」、「真的沒有要戰，但理科通常能找到起薪高的工作都是比較容易，並且隨著你再往上念，起薪會變多」、「先思考妳的工作是不是取代率高吧」、「你大學畢業跟你的工作如果沒關係，又選擇替代性高的工作，我不知道你怎麼要求高薪」。不過，也有網友給予原 PO 其他意見，直言「之前在百貨公司的企劃上班過～如果喜歡銷售又在百貨專櫃上班的話，可以試試化妝品專櫃！試用期過後可以抽成，尤其遇到週年慶的獎金很不錯，但相對的業績壓力很大。通常大品牌的福利比較好！」、「如果妳對接觸人真的有興趣，而且渴望高薪水，妳可以嘗試業務啊」（編輯：陳雅雲）