好市多中衛口罩到貨了！男開箱「一亮點」　眾驚：太羨慕

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。美式大賣場「 Costco 好市多」先前就曾開賣中衛彩色口罩，而今（ 15 ）日就有一名網友分享開箱心得文，引起討論。
先前知名美式大賣場「 Costco 好市多」於平台上開賣「中衛醫療彩色口罩 50 片」，一盒售價 265 元，顏色採隨機出貨，無法指定，每卡限購 1 組，在消息曝光後，造成民眾瘋搶，短短不斷幾分鐘商品就顯示缺貨狀態。
對此，就有一名網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，表示自己在好市多購買的中衛彩色口罩到貨，因此就想來開箱分享一下，其貼出了一張照片，只見畫面中擺放出一盒薰衣紫顏色的中衛口罩，讓原 PO 興奮大讚「重點是才 265 元，超便宜，還含運」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛羨慕直呼，「羨慕到哭」、「羨慕～我只有天空藍」、「薰衣草紫色很美，我之前有買一盒捨不得用，薰衣草紫色的耳繩像芋頭紫很特別！」、「我是收到酷黑，如果有想換，排薰衣紫」、「今天也收到紫色！超開心」。（編輯：陳雅雲）
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