伊斯蘭政教領袖提「防疫神招」！眾全看傻：該得諾貝爾獎

新冠肺炎疫情肆虐全球，部分國家疫情趨緩逐步解封，但仍有許多國家疫情持續延燒。其中，確診數依舊在攀升中的巴基斯坦，其伊斯蘭宗教領袖雷曼（ Fazal-ur-Rehman ）近日提出「防疫絕招」，竟是鼓勵民眾睡覺防疫，許多台灣網友一看卻笑稱「發明這個辦法的人應該得諾貝爾奬」。
綜合外媒報導，曾任巴基斯坦國會議員的伊斯蘭宗教領袖雷曼，近日在一場演說中提到國內疫情，竟鼓勵民眾透過睡覺來防疫，原因為「我們睡覺，病毒也睡覺」，如此一來就不會危害到人類健康，並稱睡得越久，防疫效果越好，甚至吐出狂言「我們死掉時它也死掉」。
此話一出，立刻在網路上被網友視為笑柄瘋傳。事實上，巴基斯坦目前全境新冠肺炎總確診數 14 萬 4 千多人，死亡人數 2 千 7 百多人，且確診數字還在攀升當中。
相關消息立刻被轉貼至 PTT 八卦版引發討論，網友紛紛看傻直呼「真的很聰明欸！發明這個辦法的人應該得諾貝爾奬」、「地下長眠，大家健康」、「我們睡覺它也睡覺，我們死掉它也死掉，嗯？好像也有道」、「世紀大發現」、「超前防疫，待在家睡好睡滿」、「這真該得諾貝爾獎」。（編輯：賴詠璿）
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