「高學歷or好家境」如何選擇？答案一面倒：人生勝利組啊

▲有網友在 PTT 八卦版提到，假設高學歷和好家境只能選擇其一，大家會如何取捨？貼文立刻引發熱議，全場網友意見一面倒向選擇「好家境」，並紛紛點出背後原因。（圖／翻攝自 PTT ）

許多人在讀大學時選填學校、科系，會將未來的工作收入作為參考，不外乎希望得到優渥的薪資待遇。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到，假設高學歷和好家境只能選擇其一，大家會如何取捨？貼文立刻引發熱議，全場網友意見一面倒向選擇「好家境」，並紛紛點出背後原因。原 PO 表示，學歷和家境，大家會選擇哪一個？並假設現在有兩種選項，「 1、逢甲電機系畢業，父母留 5000 萬現金給你； 2、交大電機系畢業，父母留 300 萬現金給你」，會比較偏好哪一種？貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友意見一面倒向選擇家境，紛紛回應「有錢就是人生勝利組，誰管你學歷怎樣」、「當然是 1 ，交大那個就算年薪 200 也要不吃不喝 25 年才有欸」、「錢才是真的；況且學歷花錢就可以洗了不值錢」、「我有認識 1 那種的，人家讀書的路是家人全都鋪好的那種」、「立刻選 1 ，想都別想 2 」。不過，也有網友持不同意見表示「我希望我是 1 然後我的小孩是 2 」、「對不起，我選 2 ，我喜歡跟聰明的人聊天，錢一直都不是首選」、「我國高中唸私校，很多學生是 1 的錢＋ 2 的學歷」、「 2，跟聰明人聊天很讚」。（編輯：賴詠璿）