男友銀行工作月薪3萬5遭嫌少？兩派男女戰翻：真的先閉嘴

▲原 PO 在一間銀行工作月薪 3 萬 5 千元，但他的女友卻覺得他這樣「賺太少」。（示意圖／記者王柏文攝）

現代的人工作不論男女，都講求薪水，但到底一個人一個月要賺多少才是夠的呢？近日就有一位網友在網路上分享，他在一間銀行工作月薪 3 萬 5 千元，但他的女友卻覺得他這樣「賺太少」，而原 PO 將事情曝光後，引起兩派男女網友論戰，引起熱議。這位網友在網路論壇《 Dcard 》上 PO 出一篇「女友嫌我賺不夠多」的文章表示，自己 25 歲在某知名銀行的最基層職位上班，福利含年終大概一個月 35000 元」，後來原 PO 更補充自己的女朋友是某語言系研究所畢業的，同時自己也有一年 5 至 6 萬的被動收入，這讓他直呼「真的都不知道該怎樣了」，此篇文章一出，立刻引起大量網友們討論，兩派男女紛紛表示自己的意見，留言區蓋起高樓。從留言中可以看到，大部分男性網友認為「一個月 35000 元勝過於一個月都沒有賺錢的人」，「笑死，沒賺錢在噴什麼」、「 35000 是很少啦，不過她憑什麼嫌？」、「有在賺就好了，沒賺的還敢嫌喔」、「現在不是女權崛起嗎，你女朋友怎麼不出去多賺點」、「男 35000 + 女 0 ，女有啥資格說話，沒在賺就閉嘴」、「剛出社會領這個薪水算不錯啦」，而女性網友們則認為「一個月 35000 元在台北可能真的太少，生活不太下去」，「含年終這樣確實不是太多」、「台北的話，加了年終福利獎金什麼的才 35000 的話，真的不多」、「超級少，少得可憐」、「超少..讀研所就是要為了以後賺更多錢，追求更好的物質生活品質吧，如果覺得薪水 35000 很滿意，一輩子都賺這樣就夠了，我一定分手」。不過綜合網友意見表示「願不願意一起打拼才是重點」，「 3 萬 5 確實不多，但也餓不死了，問他要一起打拼，還是走到這裡就好」、「是真的很少，但這樣就和你分手的話，也只說明他不是個值得你的人，早點分開也是好事」、「我老公（那時候還是男朋友）剛出社會也賺不到 28k ，我從不嫌棄他賺少，畢竟我也有賺錢，雙薪加起來起碼有五萬多也餓不死我們兩個了，之後老公也換了工作現在月薪五萬左右了，只能說必須相信自己所選的男人，一開始就嫌棄你其實那女孩可以直接放生了」。（編輯：王柏文）