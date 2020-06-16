網戀對象初見面「一吻得疱疹」　男子氣炸提告求償500萬

▲英國男子康偉（Martin Conway），聲稱自己被網戀對象傳染疱疹，憤而提告。（圖／翻攝自《香港 01 》）

現在是社群網路時代，越來越多人能夠接受「網戀」，雙方沒有見面而是在網路上談情說愛。不過網戀雖然自由迅速，但也是有其風險，有位英國男子宣稱自己與網戀對象見面接吻後，被對方傳染疱疹，讓他氣得提告求償 13.6 萬英鎊（約新台幣 503萬元）。真的是網戀有賺有賠，接吻前請詳閱風險說明書！綜合媒體報導，這位倒楣的 45 歲英國男子名叫康偉（Martin Conway），是一位腳踏車教練，在交友網站上認識了 30 多歲的女子洛夫萊斯（Jovanna Lovelace），兩人展開網戀，還未見面便宣告互相成為情侶關係。網戀一段時間後兩人初次見面約會，當天雙方情投意合馬上進展到接吻階段。但康偉之後卻出現咳嗽、感冒、口腔潰瘍等症狀，住院檢查後發現自己感染疱疹病毒。康偉越想越不對勁，認為是洛夫萊斯將疱疹傳染給自己，受到生病影響，自行車教練的工作不得不暫停，壓力甚至大到讓他去尋求心理輔導醫療的幫助。於是康偉憤而提告，要求洛夫萊斯賠償他 13.6 萬英鎊，這筆錢是包括他的醫療費用，因生病無法工作的損失，以及精神賠償。但洛夫萊斯則是完全否認自己有疱疹，準備與康偉法庭再相見，並反嗆康偉只是在濫訴，浪費司法資源。（編輯：倪浩軒）