乾拌麵為何能屹立不搖？老饕抖出「暗黑原因」：不賣才笨

▲近年乾拌麵受市場歡迎，不少藝人都跟進投資。（圖／NOWnews資料照片）

台灣人愛吃泡麵，款式百百種任任挑選，簡單又便利的特性，經常成為不少人的宵夜首選，不過，近幾年來，不少品牌的乾拌麵陸續登場，也是主打簡單調理包及簡易烹煮的特色，攻佔速食麵市場。對此，就有網友討論「為何這麼多人都在投資乾拌麵？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「昨天去了一趟家樂福之後，發現有不少藝人都在投資乾拌麵，各式各樣的品牌在架上都可以看到，就在想，一堆人都在出乾拌麵，是真的的有這麼好賺嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「不賣才笨，明星光環大加值」、「明星價值加上之後，賣得少還是賺啊」、「很賺啊，一包成本才多少，比外面現煮的陽春麵還貴」、「拜託，以前一包知名乾麵才賣不到 10 元，你看那些乾拌麵現在一包多少」、「利潤好吧，一包品牌乾拌麵就要 50 塊，成本打不到一半吧」、「我就問你，阿X乾麵當初賣8元都在賣了，現在這些乾拌麵一包 40 、50 的」。另外，也有許多網友表示「麵 + 醬料包就賣四十五十，賣得少都是賺啦」、「之前買過，一打開發現只有麵跟醬料真的嚇到」、「要買乾拌麵我還倒不如去買有料的泡麵」、「買過兩三次，是真的也蠻有品質啦，只是利潤真的很高就是了」。（編輯：張嘉哲）