遭爆盜用PTT帳號！網紅女優吳夢夢道歉了：「我是智障」

▲吳夢夢回應盜用帳號爭議。（圖／翻攝自批踢踢）

台灣網紅吳夢夢（Mon）過去在知名情色影音平台拍片，前陣子離開舊東家的她，證實將進軍日本 AV 產業，一圓當「台灣第一女優」的夢想。但日前卻有網友爆料，吳夢夢盜用他人 PTT 帳號發文，引發討論。對此，吳夢夢也在今（16）日發文正式回應，説明盜用帳號的始末，並向網友們道歉。有網友在 PTT 八卦版發文，爆料吳夢夢盜用他人的 PTT 帳號，質疑「幹嘛盜用別人帳號當公關行銷？」文章引發熱議，而吳夢夢也在今早用本尊帳號回文，親自道歉並說明事情經過。吳夢夢一開始就說「先道歉，對不起（跪」，但否認自己「盜用」他人帳號，而解釋說該帳號是買來的，因為不想用本尊帳號發文，所以才去買別人的帳號。結果沒想到販賣該帳號的賣家，並非該帳號本人而是盜用者，於是造成這起風波。吳夢夢表示，自己也是後來才發現那位賣家是盜用別人的帳號來賣，雖然有很多話想要辯駁，但「真的很對不起，是我不對」，並直言自己甘願受罰。吳夢夢最後並用 4 點總結：1.我買了別人的帳號，我很抱歉。我以為那是賣家和使用者買的。（很多人開玩笑說想賣 PTT 帳號，我當真了）2.我是智障，一開始就應該用本帳的，對不起。3.我跟 swag 沒有關聯了，請不要把我跟他們扯在一起。4.我沒有請什麼公關公司，都是自己處理自己的事，所以常說無腦的話。做錯事我認，受懲罰心甘情願。按照 PTT 的站規，無論是盜用或購買他人帳號都是不允許的，吳夢夢的本尊帳號很可能會就此被刪除。所以吳夢夢隨後也在 IG 上自嘲，「帳號感覺要掰了，哀弔一下，以後真的只能潛水了」。（編輯：倪浩軒）