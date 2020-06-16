國外振興都發數萬台灣就兩千？眾曝「唯一理由」：瘋了嗎

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府繼推出紓困方案後，7 月 15 日「振興三倍券」政策也將上路，擬定民眾將用一千元換取三千元振興券的方案，等同於政府發放 2000 元消費金。對此，就有網友討論「別國都發好幾萬，台灣只發兩千是？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「香港、美國、日本發錢都發好幾萬給民眾度過疫情，就台灣只有少少的兩千元，而且還需要一堆手續的，一個振興券改了又改，別人都不囉唆直接發給老百姓用，台灣怎會這樣？」
貼文一出，網友紛紛回應「台灣連封城的程度都沒有，請問你是失業了嗎？」、「國外的疫情多嚴重你知道嗎？台灣這程度要發什麼好幾萬」、「別人拿好幾萬的代價你沒看到？想錢想瘋了嗎」、「人家是連工作都不能...你台灣跟人家領什麼幾萬」、「我們經濟影響程度又沒有你說的那幾個國家嚴重」、「台灣沒國外那麼慘好嗎...只想拿錢真的不行欸」。
綜合網友意見，多數人認為，因為台灣疫情相較其他國家輕緩，別國家已經到達封城，嚴重影響生計的狀況，因此政府才會發放數萬元，協助民眾度過疫情非常時期，且是以紓困為目的，此次我國政府推出的三倍券，則主張以刺激效費為主。（編輯：張嘉哲）
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