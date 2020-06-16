到底扶哪個？車禍撞倒深V長髮妹 　1萬網友暴動神到本尊

▲從相片中可以看到，一位長髮辣妹騎著腳踏車遭一名騎機車的男子撞倒，就連奶茶都噴了出去。（圖／翻攝自《爆廢公社 2 館》）

▲網拍模特兒 Ba gel 。（圖／翻攝自 i5202000 IG ）

▲網拍模特兒 Ba gel 在社群軟體 Instagram 上有著超過 9 萬名粉絲。（圖／翻攝自 i5202000 IG ）

▲網拍模特兒 Ba gel 大方分享美麗的照片。（圖／翻攝自 i5202000 IG ）

近日有網友在網路上 PO 出一張車禍的照片，一位身穿白色襯衫和淺色小可愛的長髮辣妹引發網友暴動，驚呼「只看到...車頭燈」、「對方看到女車主氣一定都消了」、「男子一定不知道該扶哪個先」。甚至更有眼尖的網友神出這名辣妹的身分，是網拍模特兒 Ba gel 。這位網友在臉書社團《爆廢公社 2 館》中 PO 出一篇文章表示「我看到了什麼？該扶長輩還是扶車？」只見從相片中可以看到，一位長髮辣妹騎著腳踏車遭一名騎機車的男子撞倒，就連奶茶都噴了出去，男騎士急忙想將腳踏車扶起，但這位長髮辣妹胸前的「車頭燈」卻吸引了無數男性的目光。文章一發出後，不到一天瞬間有 1 萬多人按讚，紛紛留言「安全氣囊彈開了」、「撞到是緣分，加個朋友，保險公司處理就好」、「太誇張了你這車頭燈，好大」、「怎辦，我看不到車，只看到...車頭燈」、「長輩跟車一起扶」。沒想到更有眼尖的網友神出這名讓網友暴動的辣妹車主，原來是網拍模特兒 Ba gel ，她在社群軟體 Instagram 上有著超過 9 萬名粉絲，算是在網拍圈小有人氣。擁有好身材的她也大方分享美麗的照片，臉書與 IG 都有不少性感照，讓許多粉絲眼睛都大吃冰淇淋。（編輯：王柏文）