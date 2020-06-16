超準！直覺抱走最喜歡的一隻貓　秒測你的「性格缺陷」

心理測驗的時間又來了！這次的測驗題目很簡單，上圖四隻喵星人當中，若可以讓你抱走一隻，請問你會選擇哪一隻呢？根據直覺做出選擇，而你的答案將揭曉你隱藏的「性格缺陷」，一起來看看吧！無論在生活還是工作中，你都是一個理性、明辨是非的人。這雖然是你的優點，但是在人際交往中，這種性格特質可能讓你比較容易和他人發生摩擦。如果妳是女生，那麼異性會很容易和妳成為好朋友、好哥們，但是要產生愛情可能就不太容易；如果你是男生，那麼這種優點在戀愛交往中反而容易成為你的「缺點」，因為在女孩子看來，你的理智和堅持原則的特質，有時會顯得些許「不近人情」。因此，你可以讓自己的性格多一些柔軟，這樣你的桃花運或許就會有意想不到的轉機！你是一個獨立、有主見的人，旁人眼中的你總是酷酷的，自立自強，任何事情都親力親為，絕不麻煩他人。這樣的性格對於你的事業和學習有著極大的裨益，但是在情感交流上，卻難免有時候讓人覺得你是一個「強勢」、「難相處」的人。在生活中，你可以嘗試著放下厚重的心防，接受他人的善意與幫助，也給予他人信任。把心扉敞開，很快你就會看見不一樣的天地。你有著脫俗的生活品味和審美標準，追求精緻的生活體驗。身邊的人通常會認為你是一個力求完美、充滿理想主義的「文藝青年」。這種性格特質會使你擁有一批欣賞者，但是在另外一些人眼中，你可能會顯得比較不好相處，有距離感。這並非對你惡意的解讀，而是你平時過於沉溺在自己的小世界裡，令別人產生了不好接近、難以附和的感覺。對你來說，人生應該是充滿浪漫的，但是有時候多注重與人相處、嘗試更多不同的體驗，讓自己的世界喧鬧一點，會擁有更有溫度的人生。你是一個古靈精怪、呆萌有趣的人，身邊的人最常形容你的詞就是「可愛」，你就像一顆開心果，每一個和你接觸過的人都會被感染並且喜歡上你。你在生活中是一個非常受歡迎的人，大家非常樂於與你分享自己的喜怒哀樂。但是，樂觀開朗的性格有時候會讓別人忽略你也有脆弱、憂傷的時刻，你給他人帶去溫暖，卻常常忘記撫慰自己內心的失落。因此，對於你來說，最大的性格弱點就是太容易為他人著想而冷落自己，以後的日子裡，也要記得多多關注自己！（編輯：倪浩軒）