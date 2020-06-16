三倍券倒數一個月發！網抖出「2用途」震驚：不要太扯喔

新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，我國政府為刺激國人消費力，將於 7 月 15 日推出「振興三倍券」，擬定民眾將用一千元現金換取三千元振興券，至於用途能放在哪，也是不少人關心的重點。而就有網友討論「三倍券可以拿來繳學費跟掛號費？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「一開始只聽到說不能用在電商、買股票什麼的，沒仔細去看內容，結果剛剛看了一下，三倍券可以繳學費跟掛號費？阿請問這兩個是振興在哪裡啊.....那為何電商不能使用，邏輯不對啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「拿來付學費跟我說振興經濟？」、「限制也太多了吧，直接給兩千現金更阿莎力」、「電商還有些有開放勒...什麼藝文展演跟運動賽事的，搞得很亂」、「可以付學費跟掛號費，真的是傻眼」、「付學費是在紓困吧...哪是振興啊，不要太扯喔」。
事實上，根據經濟部公布，目前「類帳單」部分的學雜費、掛號費都是三倍券使用範圍內，在民眾比較困惑的電商上，目前僅提供藝文展演、體育賽事及旅遊活動；在交通方面包括台鐵、高鐵的回數票也不列為儲值，只要民眾到現場直接購買都可納入，屆時民眾要使用三倍券時要特別注意規範。（編輯：張嘉哲）
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