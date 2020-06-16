房東傳訊問「受疫情影響嗎？」他誠實回答　下場卻悲劇了

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，由於疫情快速擴散，不僅危及到全球公衛安全，更重創了各國經濟發展。對此，就有網友指出，某日自己的友人收到房東傳訊關心「最近有受疫情的影響嗎？」而朋友也誠實回答，沒想到結果卻讓人看傻眼。
日前有一名網友於《爆廢公社公開版》上發文，表示自己的朋友某日突然收到房東關心詢問「你公司最近有受疫情的影響嗎？」對此，友人也誠實回應「還好耶！是稍微有影響」、「但目前看起來是還好」。
友人回答完後，沒想到房東話鋒一轉，坦言「喔！這樣啊！那好，我想跟你說一下房租的事情，工作沒受疫情影響就好，下半年度房租稍微調漲 1000 」。
房東再解釋，表示「從八月開始，擬新合約開始生效，也 5 年沒漲過租金了，所以漲一點囉！本來想說如果工作受疫情影響就不漲了，既然你說還好，就意思漲一點吧」。而原 PO 看到朋友的遭遇，就在內文中大笑直呼，「這個....劇情不是這樣演的啊！房東大人」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也紛紛留言，「要學會見人說人話，見鬼說鬼話⋯⋯」、「嗚嗚，房客是在客套個什麼鬼啦」、「隔天馬上跟房東說被裁員！」、「相信我！就算有影響工作還是會漲房租」、「這都是套路」、「如果說失業了，可能會叫你滾」、「就說人啊⋯⋯不能太老實！太老實就輸了⋯⋯」。（編輯：陳雅雲）
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