台灣超商食品超越日本了？內行曝「2特點」：真的追過啦

▲網友提問，台灣超商食品追上日本了嗎？（圖／翻攝 PTT ）

台灣街上超商林立，其多樣化的便利服務，以及琳瑯滿目的商品，總能吸引許多民眾前往消費。對此，就有網友好奇指出，感覺台灣超商的食物已經逐漸追上日本，而引起許多人討論。日前有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示台灣超商的微波食品經過這幾年不斷進化，不過，他就好奇提問「和日本 LAWSON 、 7-11 、 sunkus 、全家超商食物相比，近年台灣超商食物，有追上日本車尾燈了嗎？還是早就超越了？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人反而指出「包裝」、「價格」確實追上了，「價格追上了...」、「價格快追上了」、「問題在價格吧！日本超商比較便宜，所以難吃一點可接受」、「價格追上厲害吧」、「品質沒有味道沒有，只有價格超越」、「售價覺得差不多一樣了」、「種類有追上，價格已超越吧」、「包裝有，內容沒有」、「包裝有跟上，內容物沒有」。不過，亦有人點出其他看法，直言「各有所長，日本是現炸炸物類比較好吃，但炸物如果被引進台灣又會被酸血汗，常去日本沒了新鮮感，還是覺得台灣超商贏」、「日本的微波品可以跟一般店抗衡一下，但是日本微波品還是比台灣貴，這點沒有疑問，不過台灣迎頭趕上中喔！飲料櫥位，我台灣根本東亞最強」。（編輯：陳雅雲）