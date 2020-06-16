女跑4全聯買不到中衛口罩！店員衝後台「一動作」她震驚

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，造成國內口罩搶翻天，因此我國政府也推出「口罩實名制」。但隨著台灣疫情逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自 6 月 1 日起國產口罩將部分開放內外銷，並恢復自由買賣。不過，就有民眾發現全聯福利中心開賣中衛出品的深丹寧色口罩，吸引許多人紛紛搶購。對此，就有一名女網友分享了她搶購的故事，而引起討論。
今（ 16 ）日有一名女網友於臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上發文，表示自己終於買到了中衛的丹寧色口罩！她直言，「跑了四家到第四家，有個好心結帳人員，看起來是個媽媽我把照片拿給她看，她說她去後台找找看，結果拿出一大包」。
對於店員的好心幫助，原 PO 坦言「真想搶劫那一大包！一人只限購一包，我立刻 call 我媽來！感謝超好心的結帳人員，她還問我說這個比較好用嗎」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也羨慕留言，「羨慕！別人家的全聯總是不會讓人失望」、「好想衝去喔」、「剛剛下午 4 點多我去有問年輕人都說沒有，看來是媽媽比較好心，不知道媽媽有沒有被同事們圍剿」。（編輯：陳雅雲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。