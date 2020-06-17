他分享「超狂安全帽」！網一看全笑歪：想被攔查就戴這頂

▲有網友分享一頂「光頭」造型的安全帽，讓其他網友看後全都笑翻，紛紛開玩笑說「想被警察攔查就戴這頂吧！」（圖／翻攝自爆廢公設二館）

騎機車戴安全帽是人人都須遵守的規定，你有遇過明明戴了安全帽卻還被警察攔的狀況嗎？近日一名網友就在臉書社團「爆廢公設二館」中貼出照片分享一款「超狂安全帽」，只見這頂帽子仿「光頭」外型製作，讓眾網友看後全都笑歪，紛紛笑言「想被攔查就戴這頂吧！」

原 PO 貼出照片並直呼「戴這種安全帽，會整到警察吧！」而從照片可見，這頂帽子是仿「光頭」外型製作，顏色為皮膚色，安全帽兩側更做有立體耳朵，最重要的是，整頂帽子的頭頂可看出黑黑的細小胡椒粒，恰似就算理了平頭仍會出現的短毛，且後腦杓頭皮的皺摺也做得相當逼真，乍看之下還真看不出是安全帽...

▲光頭造型安全帽。（圖／翻攝自爆廢公設二館）

畫面曝光，網友不禁笑翻，紛紛留言「笑死！」「不會整到警察只會增加自己的麻煩而已」、「拿下來放在機車上晚上會嚇死人」、「跟雨衣一起掛在停車場晾乾」、「遇到心情不好的警察，可能會被找麻煩」、「被拍照舉發時，光跑申訴你就笑不出來了」、「騎在後面可能會有點想巴下去，好亮好刺眼啊！」「你永遠整不到警察，但警察每一次都會找你」、「想被攔查就帶這頂吧...」

此外，還有人認為「被攔第一次可能是整到警察，可是在趕時間時被攔下來，我覺得是整自己，萬一上班遲到扣錢更倒霉。」（編輯：許苡晴）