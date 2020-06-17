朝鮮半島戰雲起？命理老師預言：台灣成為「關鍵角色」

▲命理老師預言台灣會被捲入東北亞的緊張局勢之中。（圖／翻攝自高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團臉書）

昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭北韓爆破，朝鮮領導人金正恩的妹妹、勞動黨高層金與正，更揚言將重新部署軍力、撕毀軍事協議。隨後韓國青瓦台也回批北韓「無禮、不明智」，朝鮮半島緊張局勢升級，引發外界關注。對此，命理老師高煜霖預言，台灣將被迫捲入這一場衝突，並成為左右戰局的「關鍵角色」。高煜霖表示，用「方位法」起卦，得到「離為火」卦，卦意「亮麗、依附」；顯示出，北韓在借題發揮，對內，恐有鞏固權力象徵；對外，要國際社會重視他們。因此高煜霖反推，「金正恩恐已不在人世，或是，被奪權了！」高煜霖隨後再用「指算法」演算，研判東北亞將掀起一場腥風血雨「軍事衝突」的大戲，美、日、南韓一陣營，中、俄、北韓形成一團體，而且台灣將被迫捲入這一場衝突，無法倖免！重點是，台灣還成為左右戰局的「關鍵角色」。但高煜霖也解釋，衝突換一種方式解釋，也可能是一場「科技戰」，或「經濟戰」，甚至「資源戰」。而就卦象顯示，化解衝突需要老天爺出手，在 9 月之前，要小心「地震」、「水災」，所帶來的變化。高煜霖最後建議台灣謹慎小心，「做好防災準備」。但高煜霖也提醒，卜卦預言「只是用古智慧演算，不要太認真，當作小說看看就好」。（編輯：倪浩軒）