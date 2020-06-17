抗噪耳機可以當耳塞用嗎？原理曝光分2方面：效果差很多

▲網友們認為若要將「抗噪耳機」當成耳塞使用，還是一面倒的選擇「被動抗噪」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

現在的科技越來越進步，就連人們常戴的耳機都有「抗噪」功能，但近日就有網友表示疑惑，「既然降噪也是隔音，那這樣可以充當成耳塞使用嗎？」而在「抗噪耳機」的功能原理曝光後，網友們點出 2 方面，引起熱議。這位網友在網路論壇《 mobile01 》上 PO 出一篇「降躁耳機可以當耳塞功能嗎？」的文章表示，「比如聽了一個小時的耳機或音響，想讓耳朵休息一下，或是外面施工噪音很吵，請問可以就開降噪功能戴著做事嗎？或是戴著休息，沒有開聲音」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更指出「隔音」的 2 面向表示「效果真的差很多」，留言區蓋起高樓。實際上，「抗噪耳機」分成「主動抗噪」和「被動抗噪」 2 方面，首先「主動抗噪」其原理是根據指定的噪音，發出完全相反的聲波，讓兩種聲波在相遇時互相抵銷，從而把該噪音隔除。而「被動抗噪」則是以物理性阻擋外界的噪音，原理很直觀，就是利用耳機主體抵擋外界噪音，隔絕噪音進入耳道。而「主動抗噪」與「被動抗噪」相比，主動抗噪在「低頻」、「重量」和「選擇性地阻絕噪音」是優於「被動抗噪」的。因此網友們認為若要將「抗噪耳機」當成耳塞使用，還是一面倒的選擇「被動抗噪」，「開主動抗噪外面的施工還是聽的到，只是會小聲一點，沒辦法完全隔離，另外就是高音比較無法濾掉」、「主動抗噪的效果沒你想的好，或許還有點微微的電流聲，所以需要一點點音樂才壓得過...被動抗噪的耳罩式耳機比耳塞式效果好...」、「主動降噪都是使用反向聲波達到降噪效果，既然都是聲波，你敢保證正反聲波抵消一定無聲？還是找個適合的耳塞戴比較實在些」。（編輯：王柏文）