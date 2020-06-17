川普年底連任夢GG？神人端出「超狂數據」：怎麼很像台灣

▲川普在google關鍵字搜尋上略勝一籌。（圖／翻攝PTT）

▲當年川普與希拉蕊之爭，希拉蕊搜尋關鍵字全輸；但對比現在，川普搜尋量較 2016 年低不少。（圖／翻攝PTT）

美國 2020 年總統大選將於 11 月舉行，但隨著新冠疫情在美國蔓延，以及非裔男子佛洛伊德之死引爆的種族議題，讓現任美國總統川普的聲量低落，對此，就有網友利用 Google trends 分析數據，討論未來選舉走向，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「來小小做個 google trends 分析，關鍵字兩個候選人的英文名字，地區設定美國，時間設 30 天內，結果發現川普的全區搜尋率高，不過韓國瑜年初的時候搜尋度也很高，這個只能當參考，因此改用投給川普、投給拜登當關鍵字」。「結果出爐，還是川普比較高，以 google trends 來看，川普的確沒有 2016 時那麼受歡迎，2016 搜尋投川普的比投希拉蕊的多一倍，另外川普目前的搜尋度還是比拜登高，但投票前幾個月的熱度才會上升，還不準，但討厭川普的還沒有 2016 高，但以 2016 經驗來看川普目前搜尋熱度不算高，還是有風險在。」貼文一出網友紛紛回應「神之分析」、「真的還是要看大選前才會準，我們自己也剛選完就知道關鍵字只是參考哈哈」、「個人是覺得拜登是沒啥望啦」、「最少也要八月九月才會比較明朗，現在就僅供參考」、「怎麼覺得很像台灣哈哈，關鍵字不代表一切啦」、「還是要看幾個月前再說吧，台灣不是也真實上演了嗎」、「「推分析，但個人覺得川普勝率高一點」。（編輯：張嘉哲）