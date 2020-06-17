「裸體約會」尋愛情？參與者揭破冰關鍵：未來單身漢福音

▲這個裸體約會名叫「 Date in a Dash 」，通常會在特定的酒吧中進行，參與者抵達會場時會先換上睡袍。（圖／翻攝自《 date in a dash 》）

▲國外推出了「裸體約會」，以赤裸裸的方式，尋找浪漫愛情。（圖／翻攝自《 date in a dash 》）

▲諾蘭強調，男人對參加活動的女人是很尊敬的，所以女性參與者大可放心。（圖／翻攝自《 date in a dash 》）

古代有「指腹為婚」，現代則有「男女聯誼」，比起以前不再像傳統相親那樣，嚴肅又古板。更令人震驚的是，現在國外竟然推出了「裸體約會」，以赤裸裸的方式，尋找浪漫愛情，其中的參與者更直呼「這真的是未來單身漢的福音」，引起熱議。根據英國《鏡報》報導，這個裸體約會名叫「 Date in a Dash 」，通常會在特定的酒吧中進行，參與者抵達會場時會先換上睡袍，等活動正式開始後才脫掉衣服坐下來聊天，不會因為觀察對方的衣著而分散了注意力，而他們將會配對到的對象聊天，以 3 分鐘為一單位， 3 分鐘的時間後換新的對象繼續。其中一位 36 歲的參與者諾蘭（ Nolan ）指出，起初他參與活動只是為了體驗看看，結果沒想到自己竟然喜歡上這個活動，甚至更認識到了好朋友，他也強調，男人對參加活動的女人是很尊敬的，所以女性參與者大可放心。而另一個參與者則是 43 歲的西蒙（ Simon ）則指出，這個活動確實有些男人因為興奮而出現尷尬的時刻，不過他認為這種活動是人們尋找真愛中的一種突破，因為這樣代表可以能夠讓對方更清楚了解「自己想要的東西是什麼」，而最後一位參與者則是羅伯（ Rob ），他也是「 Date in a Dash 」的發起人。他指出，目前為止，他並沒有收到負面的反饋，人們都喜歡這個活動概念，因此他有自信「這個活動將成為未來單身漢的福音」。網友們看完後紛紛留言表示「肥宅就慘了，也沒膽在其他人面前全裸呀」、「這個真的要很有自信，才能從容大方的將自己展現出來」、「對大部分觀念還是比較傳統的華人來說，這類的活動...應該很難為情，不過倒是蠻新奇的，要突破的是自己的那一關」、「衣服可以遮掩臃腫的身材，一旦褪去以後露出肥肚、肥臀，看就倒胃口，誰還想交往？」、「外國人就是比較放的開，裸體在陌生人面前要有很大的勇氣啊」、「聯誼要做到如此程度在亞洲國家根本行不通」、「這個真的要很有自信，才能從容大方展現自己」。（編輯：王柏文）