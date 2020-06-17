為何IG常被色情假帳號tag？背後真相曝光　2步驟完美避開

▲可以於 Instagram 中的「隱私設定」，將「標籤」、「提及」兩個選項改為「你的追蹤對象」。（示意圖／《 NOWnews今日新聞 》製）

最近有許多網友及網紅紛紛指出，自己的個人 Instagram 似乎遭到大量的色情假帳號「追蹤」，而且怎麼點拒絕都點不完，永遠都會有新的假帳號出現，而就有網友指出，之所以會有這樣的色情假帳號出沒，是為了要騙取用戶點擊「詐騙連結」，因此更提出了有 2 步驟可以完美避開這些問題，引起熱議。而這類的色情詐騙早期是透過「群組訊息」進行，由假帳號隨機邀請通訊軟體的用戶進入群組對話，再一口氣傳送色情連結、貼文內容，但現在新的方式便是由 IG 的色情帳號追蹤大量用戶，而色情帳號中的超劉傑多半會導向來路不明的「色情交友網站」，透過「加值點數」、「視訊直播」等方式，賺取不當利益，更有趣的是， IG 色情帳號以日文設立，詐騙的網站卻是中文。不過也有網友為了阻擋現在這樣的詐騙方式，揭露了 Instagram 的內部管控機制，只需 2 步驟就可以完美避開。經由《 NOWnews今日新聞 》的記者實測後，可以於 Instagram 中的「隱私設定」，將「標籤」、「提及」兩個選項改為「你的追蹤對象」，甚至更有「手動批准標籤」，能夠讓其他用戶標註自己時，會看到「不允許任何人標註」的自己，但如果是公開／商業帳號則可以在「隱私設定」內的留言，開啟「手動過濾」、「過濾最常被檢舉的字詞」，然後輸入一些色情帳號常提及的詞語，便可阻擋色情機器人的騷擾。（編輯：王柏文）